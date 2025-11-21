СК заведет дело из-за нападения таксиста на женщину в Ясеневе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела по факту зафиксированных противоправных действий водителей такси, замеченных в районе Новоясеневского автовокзала в Москве.

Пресс-служба СК РФ проинформировала, что глава ведомства поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве, Беляеву Д. В., незамедлительно возбудить дело. Кроме того, было отмечено, что о ходе выполнения этого поручения будет представлен доклад, а сам процесс взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

В ведомстве уточнили, что основанием для такого решения послужили сообщения в социальных сетях, где говорилось об агрессивном поведении водителей такси, являющихся мигрантами, на территории Новоясеневского автовокзала. В частности, упоминалось, что один из водителей совершил нападение на женщину, применив при этом перцовый баллончик. В настоящее время по данному факту уже проводится процессуальная проверка в рамках статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

