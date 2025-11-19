В Таганроге пьяные отморозки во главе с рецидивистом напали на пенсионеров и молодую пару

В Таганроге пьяные дебоширы с собакой напали на пенсионеров и молодую пару, разгромив палисадник, сообщает 360.ru. Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 ноября, когда двое мужчин начали разрушать соседское ограждение.

«Один — бывший одноклассник моей дочери. И, я так понимаю, зэк, который сидел», — рассказала мать пострадавшей.

На помощь хулиганам пришли их подруги, которые спустили на защищавших палисадник людей собаку. Животное искусало ногу пожилой женщины, также пострадал её муж-инвалид. У девушки зафиксированы гематомы и вырванные волосы.

По информации пострадавших, полиция задержала только одного из нападавших — рецидивиста. Позже его отпустили, выписав штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Второй участник нападения скрылся. В пресс-службе ростовского главка МВД подтвердили факт ЧП, пообещав предоставить официальный комментарий.

Ранее в Кисловодске два всадника в масках напали на пожилую пару после замечания о запрете конных прогулок на территории Старого озера. Злоумышленники ответили грубой бранью, направили на них лошадей и нанесли несколько ударов плёткой, причинив телесные повреждения в виде гематом.