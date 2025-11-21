Глава Тайваня поддержал Японию, опубликовав фото обеда с суши

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ выложил в соцсетях фото своего обеда — на снимке суши и мисо-суп. Пост появился на фоне обострившихся отношений с Токио после заявлений японского премьера Санаэ Такаити о Тайване.

«Сегодня на обед — суши и мисо-суп», — написал Лай Циндэ на своей странице в соцсети X.

Публикация Циндэ выглядит как жест поддержки Японии в момент, когда Пекин вновь запретил импорт японских морепродуктов. Китай только в начале ноября возобновил закупки, но спустя две недели снова ввёл ограничения.

Ранее сообщалось, что в стремлении достичь торгового соглашения и наладить отношения с Китаем президент США Дональд Трамп отложил выделение военной помощи Тайваню. Стремление администрации начать переговоры с Си Цзиньпином привело к финансовым решениям на сумму свыше $400 млн. По мнению критиков, включая бывшего сотрудника Пентагона Дэна Блюменталя, такая позиция рискует ослабить стратегическую поддержку Тайваня.