21 ноября, 10:13

Роскачество назвало лучшие российские вина сезона 2025–2026

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

«Винный гид России» назвал лидеров сезона 2025–2026 — в топ-10 лучших отечественных вин вошли сухие белые и красные образцы из Краснодарского края и Крыма. В Роскачестве уточнили, что именно сухие вина стали фаворитами по итогам масштабной дегустации.

Среди белых выше всех оценили «Совиньон Блан» 2024 года и «Шардоне» 2023 года от «Мантра Эстейт», а также рислинги от хозяйств Галицкого и Сикор. В красной категории лидером стало «Семейное наследие» 2020 года от «Сикоры», следом — «Раевское Ренессанс Пти Вердо» и «Каберне Совиньон» нескольких российских виноделен.

«В этом году закупщиками Роскачества было приобретено 782 образца от 119 производителей. Это рекордный охват за все годы исследования, отражающий развитие российского виноделия, появление новых производителей, новых винодельческих регионов на карте страны, развитие разных типов тары и упаковки для вина», — рассказала руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.

По итогам сезона эксперты отметили: жаркий 2024 год повысил качество красных вин, но слегка снизил показатели белых. Однако общий тренд на улучшение качества продолжается — доля высококлассных российских вин среди всех исследованных уже превышает 76%.

Ранее Life.ru сообщал, что к 2035 году доля российских вин на рынке будет составлять 80%. Для достижения этой амбициозной цели необходимы время и значительное расширение площадей виноградников. Текущие показатели составляют около 114 тысяч гектаров, но этот объём требуется как минимум удвоить.

