Следователи воссоздали положение тела Талькова в момент убийства

Эксперты, проведя следственные эксперименты и воссоздав картину убийства Игоря Талькова, пришли к неоспоримому выводу. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела, эти действия доказали непричастность концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова к преступлению.

«Ранение Талькову могло быть причинено, только когда он находился в положении присев, нагнувшись вперед с вытянутой перед собой несколько приподнятой рукой и развёрнутой вперёд ладонью», — указано в документах.

Следственные эксперименты, проведенные 10 декабря 1991 года и 12 марта 1992 года, позволили установить позу Талькова и положение револьвера в руках Шляфмана относительно тела убитого. Эксперты пришли к выводу, что именно Шляфман произвел выстрел. Для фиксации положения револьвера и позы певца использовались фотографии с различных ракурсов, а направление выстрела было смоделировано с помощью лазерного луча.

Успех эксперимента заключался в том, что показания участников происшествия не только не противоречили, но и в значительной степени совпали с выводами экспертизы.

Напомним, что трагический инцидент, унёсший жизнь Игоря Талькова, произошёл в октябре 1991 года за кулисами ленинградского дворца спорта «Юбилейный», где между продюсером Шляфманом и телохранителем певицы Азизы разгорелся конфликт из-за порядка выхода артистов. В ходе последовавшей за этим драки из револьвера, принадлежавшего Шляфману, был сделан выстрел, возможно случайный, но смертельно ранивший Талькова.