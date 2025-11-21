Обнаружен тайный дневник Нонны Мордюковой, в котором она описала семейную трагедию

Личные дневниковые записи народной артистки СССР Нонны Мордюковой раскрыли семейные трагедии, о которых она никогда не говорила публично. Найденные рукописи стали главной темой выпуска программы «Малахов», приуроченного к столетию со дня рождения народной артистки.

Мордюкова с горечью описывала отношения с супругом актёром Вячеславом Тихоновым, который, винил её в болезни их сына Владимира. Актриса признавалась, что ей не хватало поддержки мужа в трудные моменты, и ей приходилось полагаться исключительно на собственные силы. Особенно тяжёлым для неё стал 1983 год, когда после очередного приступа она осознала, что сын наркозависим и предчувствовала его скорую кончину.

«В болезни сына Тихонов винил меня. Ну что ж, как и всегда, не было того плеча, на котором я могла бы выплакаться. Обойдусь и сейчас своими силами», — писала она.

Участвовавшая в программе актриса Лариса Лужина выразила убеждение, что трагедия семьи была отчасти связана с недостатком эмоциональной близости между родителями и сыном. По её мнению, Владимир тяжело переживал сравнение с ними и сомневался в собственном профессиональном признании. Владимир скончался в 1990 году, пережив мать на 18 лет, и был похоронен рядом с ней на Кунцевском кладбище. Мордюкова до последних дней хранила эти записи, которые вела на обычных листах формата А4, находя в них единственную возможность для откровенного выражения своих переживаний.

Ранее сообщалось, что советская кинозвезда Маргарита Терехова, известная по фильмам «Три мушкетёра» и «Собака на сене», исчезла из кинематографа более двадцати лет назад. Почему таким образом сложилась её судьба — рассказывает Life.ru.