Оглушительный взрыв газа на заводе в Пакистане унёс жизни 15 человек

Не менее 15 человек погибли в результате мощного взрыва газа на заводе по производству клея в пакистанском городе Фейсалабад. Об инциденте сообщает телеканал Geo.

Последствия взрыва на заводе в Пакистане. Видео © X / MarioNaw

Взрыв произошёл рано утром в пятницу, что привело к полному обрушению здания предприятия и повреждению близлежащих строений. По словам комиссара Фейсалабада Раджи Джахангира Анвара, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках возможных выживших. Семь пострадавших уже доставлены в больницу, но власти не исключают, что под обломками могут находиться другие люди.

Предварительная версия случившегося — разрыв газопровода на территории завода. Большинство погибших являются местными жителями, чьи дома располагались в непосредственной близости от опасного производства.

