Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 10:32

Оглушительный взрыв газа на заводе в Пакистане унёс жизни 15 человек

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Не менее 15 человек погибли в результате мощного взрыва газа на заводе по производству клея в пакистанском городе Фейсалабад. Об инциденте сообщает телеканал Geo.

Последствия взрыва на заводе в Пакистане. Видео © X / MarioNaw

Взрыв произошёл рано утром в пятницу, что привело к полному обрушению здания предприятия и повреждению близлежащих строений. По словам комиссара Фейсалабада Раджи Джахангира Анвара, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках возможных выживших. Семь пострадавших уже доставлены в больницу, но власти не исключают, что под обломками могут находиться другие люди.

Предварительная версия случившегося — разрыв газопровода на территории завода. Большинство погибших являются местными жителями, чьи дома располагались в непосредственной близости от опасного производства.

Мощный взрыв произошёл на заводе в Аргентине, пострадали более 20 человек
Мощный взрыв произошёл на заводе в Аргентине, пострадали более 20 человек

Ранее мощный взрыв произошел в полицейском участке в Индии. Погибли семь человек, ещё 27 получили ранения. Большинство погибших — сотрудники полиции и судебно-медицинской экспертизы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Пакистан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar