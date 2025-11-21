Врач назвала способы сэкономить на пластической операции без потери качества

Современная пластическая хирургия становится доступнее благодаря развитию технологий и росту конкуренции. О том, как грамотно сократить расходы на операцию без ущерба для качества, «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук Любовь Гауэр.

Первый шаг к экономии — понимание структуры стоимости. Цена включает работу хирурга, анестезиолога, оборудование и материалы. Слишком низкая стоимость должна насторожить — она часто скрывает устаревшую аппаратуру или дешёвые аналоги. Оптимально изучать предложения нескольких клиник, находя баланс между ценой и профессионализмом команды.

Ключевой фактор — выбор хирурга. Ориентация только на стоимость рискованна: низкая цена может означать недостаточный опыт врача. Внимательно изучайте портфолио — отсутствие послеоперационных рубцов или один ракурс фото могут сигнализировать о сокрытии реальных результатов, советует эксперт.

Законные способы сэкономить включают акции в «несезон» (чаще летом), скидки за согласие на публикацию трансформации в соцсетях (адекватные — 10-15%), комбопластику (несколько операций за один наркоз) и налоговый вычет 13% от стоимости лечения. Важно тщательно изучать договор до операции, проверяя включение всех услуг: работы хирурга, анестезии, имплантов и послеоперационного наблюдения.

Грамотная экономия, по словам эксперта, основана не на поиске самой низкой цены, а на рациональном анализе предложений и внимательности к деталям. Это позволит найти надёжного специалиста без переплат, но и без риска для здоровья и результата.

Ранее Life.ru рассказывал, как пластический хирург изуродовал грудь 22-летней россиянке во время установки имплантов. После вмешательства у девушки начался мастит со свищами и гнойными процессами. В итоге ей пришлось удалять их и заново делать операцию.