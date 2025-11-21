Канадец попытался спровоцировать Овечкина на драку, а россиянин ответил хет-триком

В матче «Вашингтона» против «Монреаля» Александр Овечкин едва не подрался с Джошем Андерсоном. В конце первого периода россиянин боролся за позицию перед воротами, хоккеисты обменялись ударами клюшек, и на льду почти вспыхнула драка.

Овечкин подрался с Андерсоном во время матча. Видео © X/ EHClothing

Партнёры Овечкина были готовы вступиться, но судьи разняли игроков и выписали им малый штраф. Несмотря на накал, игра стала для россиянина одной из лучших в сезоне.

Напомним, что Овечкину удалось оформить хет-трик. Он стал 33-м для него в НХЛ. Хоккеист отметился голами на 2-й, 57-й и 58-й минутах, а также отдал голевую передачу в эпизоде со вторым голом «Вашингтона».