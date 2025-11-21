Политолог раскрыл причины военной риторики Финляндии, собравшейся топить танки в болотах

В Финляндии активизировались дискуссии о возможном восстановлении противотанковых укреплений — так называемых «болотных ловушек» — на границе с Россией. Анализ причин этой риторики в эксклюзивном интервью RT представил политолог Дмитрий Буневич.

Эксперт связывает эти заявления с внутриполитической ситуацией в стране, которая не так давно присоединилась к НАТО.

«Дело в том, что Финляндия достаточно молодой член НАТО и по-прежнему в обществе иногда звучат голоса тех, кто с сомнением относится к отказу от нейтрального статуса, справедливо видя в этом больше рисков и угроз, чем гарантий безопасности», — пояснил Буневич.

По его мнению, военные отставники таким образом пытаются заглушить эти сомнения и создать в обществе атмосферу военной тревожности. Другой важный аспект — внешнеполитическая активность финского руководства. Политолог отметил, что президент Александр Стубб и другие политики позиционируют себя как главных специалистов по «российской угрозе», пытаясь доказать стратегическую значимость страны для НАТО.

«И поэтому тоже показывают таким образом своим новым союзникам некую значимость Хельсинки для альянса. Но в большей степени это, конечно, имеет пропагандистский эффект», — заключил собеседник.

Ранее финские СМИ рассказывали, что в правительстве страны активно обсуждают идею возможного применения осушённых болот как естественного препятствия для танков. Власти Финляндии располагают 100 тысячами гектаров такой местности.