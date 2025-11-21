Британские спецслужбы имеют отношение к ряду резонансных инцидентов, включая предотвращённый недавно в ДНР теракт. Украинские органы действуют в тесной связке с Лондоном, что подтверждается как характерными методами работы, так и конкретными уликами. Об этом «Царьграду» рассказал подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

Эксперт напомнил, что британская МИ-6 традиционно считается одной из сильнейших спецслужб мира, а отравления являются её характерным почерком. Попов убеждён, что за отравлениями Скрипалей и Алексея Навального* стояли именно британцы, чьей целью было переложить ответственность на Россию.

Особое внимание ветеран ФСБ уделил возможным планам Лондона на Украине. По его мнению, британская разведка может готовить общественное мнение для устранения высокопоставленных украинских чиновников — Владимира Зеленского или главкома ВСУ Александра Сырского — с последующим обвинением России.

«Мне кажется, что британская разведка готовит общественное мнение, для того чтобы потом устранить одного из высокопоставленных чиновников — Зеленского или Сырского. И представить это как месть со стороны России», — сказал собеседник.

Мотивом для таких действий, по версии эксперта, может стать статус Зеленского как «списанного актива», который теряет поддержку населения и международного сообщества. Лондон может попытаться заменить его на более управляемого кандидата — например, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который, предположительно, тесно связан с британскими спецслужбами и сохраняет авторитет в украинском обществе.

Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух украинских шпионок, которые работали в Херсонской области. Эти две женщины выясняли и передавали Киеву информацию о передвижениях техники ВС РФ и дислокации военных.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.