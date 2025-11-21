Гости не заметят подмены: Life.ru узнал секреты выбора рыбы, которая сойдёт за дорогую и сбережет бюджет

Ко Всемирному дню рыбного промысла, который отмечается 21 ноября, финансовый консультант Александр Патешман дал эксклюзивные рекомендации Life.ru, как подать на новогодний стол рыбу, не переплачивая.

1. Вместо дорогой сёмги или лосося эксперт советует обратить внимание на форель.

«Покупайте готовые тушки в магазине и солите сами», — рекомендует он. Однако такой лайфхак придётся по душе не каждому, ведь в сложном предпраздничном графике из корпоративов, утренников, работы и годовых отчётов не всегда есть время на готовку. Но не стоит отчаиваться, выход есть.

Ещё более выгодный вариант — приобрести рыбу напрямую на форелевых фермах. В этом методе нет ничего время затратного: покупатель приобретает тушку на вес, её при нём разделают и засолят. Таким образом не придётся возиться с рыбой.

«Выгода очевидна: вы получаете свежайшую рыбу, которую приготовили при вас, и стоит она в два – два с половиной раза дешевле, чем упакованная форель в том же гипермаркете. Её можно сразу подавать на стол или заморозить и разморозить прямо перед Новым годом», — отметил Патешман.

По его словам, малосольная форель практически не отличается по вкусу от сёмги, а стоимость такого продукта будет ниже в 2–2,5 раза. Эксперт также призывает не бояться покупать цельную рыбу с головой, так как это значительно выгоднее. Филе и нарезка всегда стоят дороже. Потрошёная рыба с головой же обойдётся намного дешевле, а голову и хвост можно использовать для наваристой ухи или просто угостить домашнего питомца.

2. Для самых экономных есть вариант с горбушей.

«При обычной засолке разница с более благородной рыбой чувствуется. А вот горбуша горячего копчения — это отличный выбор. Она получается очень вкусной, порой даже лучше, чем некоторые виды белой рыбы. Так что смело берите её на новогодний стол», — сказал Александр Патешман.

Завершающий «финт ушами» от эксперта: рыбу можно подать со свежим багетом и маслом. Их вкус перебьёт тонкие нотки, и будет уже не так важно, сёмга это или форель. Вот так просто можно накрыть роскошный рыбный стол и сохранить бюджет.

Ранее Life.ru рассказывал, что ключ к рациональным тратам в супермаркете — не жёсткая экономия, а осознанный подход. Финансовый консультант Ольга Матвеева советует для начала обзавестись многоразовой сумкой, что позволит сэкономить на покупке пакетов. Также стоит отказаться от смартфона в магазине, чтобы не отвлекаться на соцсети и избежать спонтанных покупок. Следует покупать товары на развес, брать продукты с истекающим сроком годности по скидке и ходить за покупками в одиночку — эти простые шаги помогут оптимизировать бюджет без ущерба для качества жизни.