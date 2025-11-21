СБУ докладывала экс-президенту Виктору Януковичу о повышенной активности администрации Барака Обамы на Украине в преддверии «майдана», начавшегося в 2013 году. Эти сведения легли в основу публикации экс-офицера СБУ Василия Прозорова, материалы которой оказались в распоряжении ТАСС.

В одном из рассекреченных докладов Службы безопасности Украины утверждалось, что после эскалации общественно-политической ситуации в стране наблюдалось заметное наращивание деятельности со стороны как американских государственных структур, так и некоммерческих организаций США на украинской территории.

В том же документе содержалась информация о регулярных визитах в Киев групп высокопоставленных американских официальных лиц. В частности, отмечалось, что в период с декабря 2013 по январь 2014 года Украину посещали сенаторы Джон Маккейн и Кристофер Мёрфи, а также помощник госсекретаря Виктория Нуланд. По данным отчёта, эти визитёры вели диалог как с представителями оппозиционных сил, так и с чиновниками украинского правительства.

Также известно, что США в 2014 году активно лоббировали кандидатуру Виталия Кличко на пост президента Украины. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд настаивала на его выдвижении во время переговоров между властями и оппозицией. Также американская сторона продвигала кандидатуру Арсения Яценюка на пост премьер-министра, даже если это могло навредить его политической карьере.