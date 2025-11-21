Мужчина нашёл старинный клад и выручил за него 1,7 млн рублей

Аукцион, на котором был представлен клад, привлёк внимание коллекционеров из разных уголков мира: Соединённых Штатов Америки, стран Европы и Новой Зеландии. Общая сумма, полученная от продажи, превысила 16,6 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,7 миллиона рублей. Это значительно превзошло прогнозы экспертов, оказавшись в 2,5 раза выше ожидаемой стоимости.

Наиболее ценным экспонатом стала монета, отчеканенная во времена правления императора Клавдия. Она была продана за 3,2 тысячи фунтов стерлингов (336,7 тысячи рублей), что в четыре раза превысило первоначальную оценку. Также были успешно реализованы денарий Августа с изображением кометы, ушедший с молотка за 800 фунтов стерлингов (84 тысячи рублей), и монета Юлия Цезаря с изображением слона, проданная за 750 фунтов стерлингов (79 тысяч рублей).