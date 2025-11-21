В Омске бомж убил приютившую его пенсионерку

В Омске 73-летнюю пенсионерку обнаружили жесткого убитой. Руку к гибели добродушной старушки приложил бездомный, которого она согласилась приютить у себя в квартире. Об этом сообщает региональный СК.

«16 ноября 2025 года потерпевшая на улице познакомилась с 66-летним мужчиной, которого пустила жить к себе в квартиру. 19 ноября между потерпевшей и постояльцем произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил пенсионерку ножом в шею, причинив смертельное ранение», — говорится в сообщении.

Раненая женщина успела дойти до соседки, сообщить о произошедшем и скончалась в подъезде своего дома. Подозреваемый ранее уже отбывал наказание за убийство. В настоящее время он арестован, следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

