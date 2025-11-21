Россия и США
21 ноября, 12:39

Втягивание соплей в себя может привести к летальному исходу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Затянувшийся насморк может привести к смертельно опасному менингиту. Об этом лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ.

Самое страшное происходит дальше. Гной может не просто прорвать барабанную перепонку, а пройти глубже — в оболочки головного мозга. Это вызывает отогенный менингит, который без экстренной медицинской помощи часто приводит к летальному исходу. По словам Зайцева, такие случаи встречаются значительно чаще, чем многие думают, особенно в регионах с ограниченным доступом к медицине.

Врач подчеркнул: многие недооценивают риски, связанные с обычным насморком, и откладывают визит к специалисту, что в итоге может привести к трагическим последствиям.

Врачи призывают отказаться от привычки постоянно покупать капли от насморка, так как они лишь снимают симптомы, вызывая зависимость. Бороться необходимо с причиной заболевания — вирусом, для чего эффективны иммуномодуляторы, такие как ликопид и кагоцел. Наиболее сильными препаратами признаны средства из группы интерферонов с эффективностью до 91%. В качестве неожиданного, но действенного средства для профилактики и борьбы с ринитом можно использовать обычное хозяйственное мыло, обрабатывая им носовые ходы.

Вероника Бакумченко
