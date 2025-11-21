Вице-премьер Италии усомнился в необходимости новых поставок оружия Украине

Вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что на фоне нового мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине целесообразность дальнейших поставок оружия Киеву вызывает сомнения. Об этом он сообщил в комментарии агентству La Presse.

По словам Сальвини, если американская инициатива действительно приведет к завершению боевых действий, обсуждение новых поставок вооружений теряет смысл. Он подчеркнул, что конфликт должен быть остановлен ради сохранения жизней, особенно молодежи.

Итальянский политик также отметил, что дополнительную настороженность у него вызывает коррупционный скандал на Украине, в который, по его словам, вовлечены лица из окружения президента Владимира Зеленского. Это, по мнению Сальвини, должно учитываться при принятии решений о финансовой и военной поддержке Киева.

Кроме того, он призвал страны Евросоюза не препятствовать реализации мирного процесса и предоставить Украине право самостоятельно оценить американский план, в том числе решить, является ли он приемлемым или нет.

Ранее ряд европейских политиков раскритиковали предложенный США план урегулирования, назвав его невыгодным для Киева. При этом в ЕС отметили, что публикация инициативы совпала с периодом усиленного давления на украинские власти из-за коррупционного скандала и ситуации на фронте.