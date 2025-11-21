Политолог заявил о дилемме Трампа после слов Британии об отправке войск на Украину

Заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о возможном размещении британских войск на Украине после прекращения огня является элементом «войны заявлений». Такую оценку в интервью «Ридусу» дал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт считает, что Лондон таким образом пытается сорвать мирный план президента США Дональда Трампа, который предполагает вывод иностранных войск с украинской территории. По его мнению, для Лондона успех этого плана станет ударом, поэтому британцы создают для Трампа дилемму: либо поддержать главу РФ Владимира Путина против главного европейского союзника, либо оказаться в проигрышной позиции.

«Если Трамп продавит своё мирное соглашение, то в течение следующих трёх лет он сможет свернуть значительную часть евроатлантических структур. Европа останется без штанов. Так что противостояние, естественно, будет жёстким», — уверен политолог.

Политолог также отметил, что у Трампа существует «контракт» с частью американской элиты на демонтаж евроатлантических структур. Однако Дробницкий выразил сомнения в способности президента США реализовать свои планы, поскольку он «предельно ослаблен» из-за неудач во внутренней политике.

Ранее британский министр обороны заявил, что Великобритания готова направить свои войска на Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение с Россией. По её словам, Лондон уже выделил средства из бюджета для такого манёвра.