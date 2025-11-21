Бойца поп-MMA Акаба арестовали в Москве за пропаганду нацистской символики

Российский боец поп-ММА Артур Кулинский, который публично исполнил украинский гимн, был приговорён к 10 суткам административного ареста за противоправные действия. Соответствующее решение вынес Тимирязевский районный суд Москвы.

«Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Кулинский Артур Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — сообщили в пресс-службе.

В ходе судебного заседания было доказано, что Кулинский не только исполнил гимн Украины, но и использовал русофобские высказывания, а также демонстрировал жест, схожий с нацистским приветствием. Позднее боец попытался оправдать свои действия, заявив, что стал жертвой сговора и принял запрещённое вещество, подсыпанное в алкоголь. Однако суд счёл доказательства достаточными для вынесения обвинительного постановления.

Ранее сообщалось, что азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев, известный своими выступлениями в поп-ММА, был лишён российского гражданства после конфликта с бойцом Артуром Кулинским. Инцидент произошёл во время ссоры между Рзаевым и Кулинским, где азербайджанский спортсмен допустил оскорбительные высказывания в адрес российского бойца, в частности, он назвал соперника «русской свиньёй».