«Цифровое бессмертие» или кошмар из «Чёрного зеркала»? Почему люди возненавидели ИИ для общения с умершими

ИИ для общения с умершими вызвал шквал ненависти в соцсетях. Поводом стал вирусный ролик, который опубликовал один из основателей стартапа 2Wai, актёр Кэлам Уорси.

В креативе показано, как дочь десятилетиями общается с мамой, дающей советы, а позже и читающей сказки внуку. Лишь в конце выясняется, что женщина разговаривала с ИИ-аватаром, созданным после смерти матери.

Стартап 2Wai уверяет, что для создания цифрового бессмертия достаточно трёх минут и одного короткого видео. Их нейросеть анализирует манеру речи, мимику и стиль общения, чтобы воссоздать не просто внешнюю оболочку, а полноценную психологическую модель личности.

Однако именно эта возможность «законсервировать» сознание и вызвала бурю негодования. Пользователи в отзывах пишут, что подобные технологии не увековечивают память, а создают её зловещую пародию, превращая горе в продукт, а отношения — в алгоритм. Многие сравнивают это с эпизодом «Чёрного зеркала», отмечая, что антиутопия становится реальностью, которая пересекает все этические границы, предлагая скорбь по подписке.

Ранее стало известно о том, что «Яндекс» и нейробиолог Константин Анохин начали уникальный эксперимент, чтобы проверить, способен ли ИИ на самоанализ и формирование собственной точки зрения, а не просто на имитацию. После того как базовая модель показала отсутствие устойчивых предпочтений, исследователи перешли к ключевой фазе: ИИ будут обучать на его же собственных рассуждениях. Этот метод, по словам Александра Крайнова из «Яндекса», может привести к появлению у нейросети настоящих внутренних убеждений. Устойчивые предпочтения ИИ станут сигналом о формировании у него внутренней картины мира, что является шагом не только к мыслящему ИИ, но и к разгадке природы человеческого сознания.