Модель из Хабаровска добилась в суде признания Лёши Свика отцом своей дочери

Модель Екатерина Лукьянова из Хабаровска добилась в суде признания музыканта Лёши Свика отцом своей дочери Стефании. Решение вступило в законную силу 21 ноября, в день рождения артиста. Об этом рассказала сама девушка в социальных сетях.

«Поднимаю тост за своего бывшего сегодня, в честь его 35-летия, и сегодня, 21 ноября, решением вышестоящего суда, официально признан отцом нашей дочери. И с сегодняшнего дня это вступает в законную силу. Свик, с днюхой тебя», — написала девушка.





Отцовство определено на основании устных показаний Лукьяновой, ДНК-экспертиза не проводилась. Также, как пишет Super.ru, артист с августа 2025 года добровольно выплачивает алименты и не имеет задолженностей Сама Лукьянова подчеркнула, что теперь Свик не сможет оспорить решение.

