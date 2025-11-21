Россия и США
21 ноября, 12:42

Модель из Хабаровска добилась в суде признания Лёши Свика отцом своей дочери

Обложка © ТАСС /Сергей Фадеичев

Модель Екатерина Лукьянова из Хабаровска добилась в суде признания музыканта Лёши Свика отцом своей дочери Стефании. Решение вступило в законную силу 21 ноября, в день рождения артиста. Об этом рассказала сама девушка в социальных сетях.

«Поднимаю тост за своего бывшего сегодня, в честь его 35-летия, и сегодня, 21 ноября, решением вышестоящего суда, официально признан отцом нашей дочери. И с сегодняшнего дня это вступает в законную силу. Свик, с днюхой тебя», — написала девушка.

  Дочь Леши Свика и Екатерины Лукьяновой. Фото © Instagram / @aprelka.22
  Суд признал отцовство Леши Свика над дочерью модели Екатерины Лукьяновой. Фото © Instagram / @aprelka.22
Дочь Леши Свика и Екатерины Лукьяновой. Фото © Instagram / @aprelka.22

Отцовство определено на основании устных показаний Лукьяновой, ДНК-экспертиза не проводилась. Также, как пишет Super.ru, артист с августа 2025 года добровольно выплачивает алименты и не имеет задолженностей Сама Лукьянова подчеркнула, что теперь Свик не сможет оспорить решение.

Ранее сообщалось, что футболист Андрей Аршавин добивается снижения суммы алиментов, выплачиваемых им на содержание детей от Юлии Барановской. При этом известно, что телеведущая уже дважды выражала готовность к достижению компромисса в вопросах, касающихся выплат.

Мария Любицкая
