Удар по голове помог мужчине вернуть память и найти семью спустя 45 лет

В Индии мужчина, пропавший на 45 лет, вернулся к своей семье благодаря удару по голове. Об этом сообщает газета Times of India, назвав эту историю настоящим болливудским хитом.

Когда ему было 16 лет, он получил травму головы, что привело к потере памяти. Юноша избрал себе новое имя и переехал в другой штат. Его родные долго искали, но вскоре отчаялись и считали его погибшим.

Спустя годы мужчина женился и у него родились трое детей. Через 45 лет его постигло новое несчастье – несколько месяцев назад он снова получил травму головы, и его прошлое стало возрождаться. Вспышками к нему возвращались воспоминания о деревенских улочках, манговых деревьях, холмах и месте под названием «Сатаун».

Теперь, спустя 45 лет, он воссоединился со своими братьями и сёстрами. Семья лишь сожалеет о том, что родители так и не узнали, что их сын жив.

