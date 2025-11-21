Автоэксперт рассказал, как защитить машину от грызунов зимой

С наступлением холодов крысы начали массово проникать в автомобили россиян, повреждая проводку в поисках тепла. Эффективные методы защиты транспортных средств в комментарии 360.ru перечислил автоэксперт Андрей Осипов.

Специалист предложил два основных решения проблемы. Владельцам гаражей он рекомендовал полностью герметизировать помещение. Тем, кто оставляет машину на улице, помогут ультразвуковые отпугиватели.

«Они вполне доступны и стоят недорого. Питаются от батарейки или электрической сети автомобиля и достаточно эффективны», — уверяет Осипов.

А вот в надёжности отпугивающих спреев у специалиста есть сомнения, ведь в процессе мотор нагревается, из-за чего вещество испаряется. Таким образом, остаются только два проверенных способа — либо герметизация места стоянки, либо установка специальных ультразвуковых устройств.

