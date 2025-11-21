Маркетолог перечислила бытовую технику, которую до апреля можно урвать по приятной цене

Осенью 2025 года цены на бытовые сплит-системы в России снизились в среднем на 10% по сравнению с летним периодом. Об этом в беседе с РИАМО рассказала директор по маркетингу Анна Гапонова.

Эксперт объяснила, что падение цен вызвано двумя основными факторами. Во-первых, осенне-зимний период традиционно считается временем сезонных скидок на климатическое оборудование. Во-вторых, по прогнозам, объём продаж сплит-систем в 2025 году сократится на 20% относительно показателей 2024 года, что создало на рынке избыток товара.

«Сейчас цены на рынке минимальны и сохранятся на таком уровне лишь до начала сезона продаж 2026 года, который в нашем сегменте рынка приходится на период с апреля по август с учётом южных регионов страны», — полагает специалист.

Ранее экономист заявил, что целый ряд продовольственных и непродовольственных товаров в России подешевеет по итогам 2025 года. Это произойдёт из-за снижения цен на плодоовощную продукцию, которая показала хороший урожай в уходящем году.