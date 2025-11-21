Скандальное видео с курьером «ВкусВилл» из Москвы появилось в Сети. Кадры опубликовал Telegram-канал «Царьград».

В Москве курьер «ВкусВилла» поковырялся в носу, а затем вытер руку о торт клиента. Видео © Telegram / «Царьград»

Запись, сделанная в лифте, показывает, как курьер, ожидая свой этаж, пренебрегает правилами гигиены: ковыряется в носу, а затем трогает торт из заказа. Авторы канала иронично советуют воздержаться от заказов еды на дом, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее стала известна возможная причина массового отравления студентов в Сургуте. Для защиты здоровья учащихся и пресечения распространения инфекции, занятия в колледже временно проводятся в дистанционном формате.