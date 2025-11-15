Сын вора в законе Мухи вышел из психлечебницы после нападения на курьера

Сын известного вора в законе по кличке Муха (Олег Мухаметшин), вышел из психиатрической лечебницы после громкого инцидента с нападением на курьера. Роберт Мухаметшин расплатился с курьером спортивного магазина не деньгами, а ударом кулака, после чего был задержан. Kp.ru удалось выяснить, что по итогу судебных разбирательств молодого человека отправили на принудительное лечение.

Как оказалось, у суда были основания для такого решения. В материалах дела указано, что Мухаметшин в 2011–2012 годах проходил лечение в детской психоневрологической больнице, а с 25 января по 14 марта 2019 года находился в одной из психиатрических больниц при ФСИН. Последнее судебное заседание по вопросу продления принудительных мер медицинского характера в отношении Роберта состоялось в сентябре текущего года.

При этом в Сети парень представляется как музыкант и режиссёр уличного кино, отмечая, что окончил Московский финансово-юридический университет в 2017 году — как раз за год до попадания в СИЗО.

Своё нападение на курьера в 2018 году он объясняет горячим юношеским нравом.

«Я работал в спортивном магазине, и меня там оставили без зарплаты и уволили из-за того, что я опаздывал. Я был тогда шальной, молодой и решил отомстить», — заявил молодой человек.

После задержания он провёл в СИЗО около года и трёх месяцев, затем ударил сотрудника ФСИН, что привело к направлению в лечебницу. После лечения он вернулся в СИЗО, получил трёхлетний срок, но сумел его обжаловать и был направлен на принудительное лечение, после которого оказался на свободе.