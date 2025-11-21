Белый дом готовится к возможным перестановкам в правительстве

Телеканал CNN сообщил, что администрация американского лидера Дональда Трампа планирует кадровые перестановки в своем кабинете по прошествии года с момента начала его второго президентского срока.

По информации телеканала, команда Трампа прикладывала усилия, чтобы поддерживать стабильность состава кабинета, стремясь тем самым дистанцироваться от впечатления частых смен руководства, характерных для его первого срока. Тем не менее источники допускают, что изменения могут начаться уже в январе. Второй президентский срок Трампа, как известно, стартовал 20 января 2025 года.

CNN также указал, что ротация весьма вероятна в Министерстве внутренней безопасности, которое возглавляет Кристи Ноэм. Это ведомство играет ключевую роль в выполнении одного из центральных предвыборных обещаний Трампа — осуществления масштабной депортации. Кроме того, собеседники телеканала не исключили перестановок в Министерстве энергетики. Сообщается, что отношения между главой этого ведомства, бывшим топ-менеджером нефтегазового сектора Крисом Райтом, и Белым домом существенно «охладились» за последние месяцы.

Ранее появилась информация, что спецпосланник президента США Кит Келлог может покинуть пост в январе 2026 года, так как его должность является временной. Источники сообщают, что Келлог считает этот срок оптимальным для ухода. Наблюдатели полагают, что его отставка лишит Киев ключевого сторонника в администрации Трампа, известного более жёсткой позицией в отношении России.