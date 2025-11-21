Бывшего министра юстиции Украины Галущенко отправили на допрос после отставки

Экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко находится на допросе в Национальном антикоррупционном бюро после своей отставки. Информацию об этом передаёт агентство РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся сведениям, бывший глава министерства юстиции прибыл на следственные действия в сопровождении группы адвокатов. Допрос проводится в контексте масштабного антикоррупционного расследования под кодовым названием «Мидас», касающегося преступной схемы в энергетической отрасли. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, что антикоррупционное расследование началось 10 ноября, когда сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели серию обысков у ключевых фигурантов дела. В ходе следственных действий были изучены помещения бизнесмена Тимура Миндича, а также служебные кабинеты в компании «Энергоатом» и частная собственность экс-министра Галущенко. Особое значение в деле имеют конфискованные аудиозаписи общей продолжительностью около тысячи часов, содержащие обсуждения коррупционных схем между участниками преступной группы.

На основании анализа полученных материалов следователи предъявили первые официальные обвинения. Среди фигурантов оказались бизнесмен Тимур Миндич, которого считают организатором преступной схемы, а также бывший вице-премьер Алексей Чернышов, известный своей близкой дружбой с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Расследование установило, что участники преступной группы организовали отмывание не менее 100 миллионов долларов через сложные коррупционные схемы в энергетическом секторе Украины.