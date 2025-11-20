Киев назначил Людмилу Слугак и.о. министра юстиции вместо Галущенко

Кабмин Украины назначил Людмилу Слугак исполняющей обязанности министра юстиции после увольнения Германа Галущенко. Эта информация появилась в документах правительства, пишет агентство УНИАН.

Слугак ранее занимала позицию заместителя Галущенко по вопросам евроинтеграции.

Ранее Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Герман Галущенко в связи с масштабным коррупционным делом в энергетическом секторе. «За» увольнение единогласно проголосовали 323 народных депутата. О подробностях коррупционного скандала и биографии Галущенко, читайте в материалах Life.ru.