Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 02:52

Киев назначил Людмилу Слугак и.о. министра юстиции вместо Галущенко

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Кабмин Украины назначил Людмилу Слугак исполняющей обязанности министра юстиции после увольнения Германа Галущенко. Эта информация появилась в документах правительства, пишет агентство УНИАН.

Слугак ранее занимала позицию заместителя Галущенко по вопросам евроинтеграции.

Украинского министра Гринчук уличили в ночёвках у коллеги Галущенко
Украинского министра Гринчук уличили в ночёвках у коллеги Галущенко

Ранее Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Герман Галущенко в связи с масштабным коррупционным делом в энергетическом секторе. «За» увольнение единогласно проголосовали 323 народных депутата. О подробностях коррупционного скандала и биографии Галущенко, читайте в материалах Life.ru.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar