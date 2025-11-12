Украинского министра Гринчук уличили в ночёвках у коллеги Галущенко

Украинский министр энергетики Светлана Гринчук неоднократно проводила ночи в доме своего предшественника, экс-главы Минэнерго, а ныне отстранённого министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко. 28 июля — снова, при этом калитку своим ключом отпирала», — процитировал Железняк материалы суда.

По его словам, аналогичные визиты зафиксированы и в августе. Депутат с иронией предположил, что министры «могли обсуждать результаты голосования за законопроект о ликвидации НАБУ».

10 ноября НАБУ обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют «кошельком» президента Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в энергетике. В рамках расследования следствие проверяет причастность ряда чиновников Минэнерго, включая Светлану Гринчук и Германа Галущенко. Скандал стал одним из самых громких в украинском правительстве за последние месяцы.

Интерес к таким историям объясним не только любопытством — подобные детали нередко становятся ключом к пониманию закулисных связей и неформальных альянсов внутри власти. Когда высокопоставленные чиновники оказываются в тесных личных отношениях, это может повлиять на решения, контракты и распределение ресурсов. Поэтому вопрос «кто у кого ночует» — это не про личную жизнь, а про власть, влияние и возможный конфликт интересов, который напрямую затрагивает судьбу государственных дел и бюджетных миллиардов.