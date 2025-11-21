Россиянку ограбили и изнасиловали в собственной квартире

В Ростове-на-Дону двое мужчин совершили разбойное нападение на квартиру местной жительницы. В результате преступления женщина была ограблена и подверглась сексуальному насилию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября в квартире, расположенной на улице Ларина. Согласно материалам уголовного дела, двое мужчин незаконно проникли в жилище, применили физическое насилие к хозяйке и угрожали убийством. Злоумышленники похитили имущество общей стоимостью свыше 800 тысяч рублей, после чего совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

«Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали двоих подозреваемых. Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности по различным статьям уголовного кодекса. Полицейские предали подозреваемых в следственные органы», — говорится в сообщении.

В настоящее время следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело и предъявило обвинения по нескольким статьям, включая разбой, изнасилование и угрозу убийством. Расследование продолжается, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

