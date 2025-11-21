Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 14:12

Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о крестах на гербе России

Обложка © Telegram / Государственная Дума

Обложка © Telegram / Государственная Дума

Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект, закрепляющий наличие крестов в официальном описании государственного герба России. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Герб Российской Федерации – это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать всё, чтобы не допускать искажений его изображения», — подчеркнул Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Инициатива направлена в профильный комитет по государственному строительству. Законопроектом предлагается дополнить описание герба указанием на то, что короны и держава «увенчаны прямыми равноконечными четырёхконечными крестами». Это позволит законодательно закрепить исторический облик государственного символа.

Миронов призвал не допустить искажения изображения государственного герба России
Миронов призвал не допустить искажения изображения государственного герба России

Напомним, ранее в Государственную думу был внесён законопроект, официально закрепляющий наличие крестов на государственном гербе России. Инициативу представил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин вместе с коллегами.

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar