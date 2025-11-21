Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о крестах на гербе России

Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект, закрепляющий наличие крестов в официальном описании государственного герба России. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Герб Российской Федерации – это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать всё, чтобы не допускать искажений его изображения», — подчеркнул Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Инициатива направлена в профильный комитет по государственному строительству. Законопроектом предлагается дополнить описание герба указанием на то, что короны и держава «увенчаны прямыми равноконечными четырёхконечными крестами». Это позволит законодательно закрепить исторический облик государственного символа.

Напомним, ранее в Государственную думу был внесён законопроект, официально закрепляющий наличие крестов на государственном гербе России. Инициативу представил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин вместе с коллегами.