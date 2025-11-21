В США заявили об отказе индийской Reliance Industries от российской нефти из-за санкций

Крупнейший индийский покупатель российской нефти компания Reliance Industries якобы прекратила поставки сырья из России для своего нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре. В материале The Washington Post утверждается, что решение связано с предстоящим введением санкций США против основных российских экспортёров.

С 1 декабря текущего года вся продукция нефтеперерабатывающего завода будет производиться исключительно из нефти нероссийского происхождения. В Белом доме позитивно оценили это решение, заявив, что отказ сырья из РФ и общая диверсификация поставок энергоресурсов Индией могут способствовать прогрессу в торговых переговорах между двумя странами.

Эксперты подчеркивают, что обязательства крупнейшего импортёра российской нефти в Индии прекратить закупки представляют собой важный жест. По их мнению, это может стать решающим фактором для успешного завершения переговоров о торговом соглашении. Отмечается, что если в 2021 году Reliance Industries закупила российской нефти всего на 85 миллионов долларов, то на пике в 2023 году объём поставок достиг 11,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Индия может значительно сократить импорт российской нефти после 21 ноября из-за вступления в силу новых санкционных правил США. Это может завершить трёхлетний период активных закупок российского сырья индийскими компаниями. После введения санкций возможны лишь незначительные и скрытые поставки для отдельных небольших нефтеперерабатывающих предприятий.