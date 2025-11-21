Верховный суд России подтвердил запрет на вождение авто после катинонов

Верховный суд России подтвердил запрет на вождение автомобиля после употребления катинонов, следует из опубликованного постановления. Решение вынесено по конкретному административному делу, после того как водитель попытался оспорить наказание. Инцидент произошёл ещё в апреле 2024 года

Мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён водительских прав на 1 год и 9 месяцев. Экспертиза выявила в его крови следы синтетических катинонов, которые Верховный суд признал психотропными веществами. Таким образом, суд подтвердил, что водитель находился в состоянии опьянения, и оставил без изменений решение нижестоящей инстанции.

Катиноны – это психоактивные соединения, встречающиеся как в природе, так и созданные искусственно. Они оказывают стимулирующее воздействие на психику, вызывают эффект, схожий с наркотическим опьянением, и способны приводить к состоянию повышенной возбудимости.

