Военный эксперт назвал логичным назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Кремля
Назначение генерал-лейтенанта Сергея Медведева командующим Южной группировкой войск является закономерным решением. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, Сергей Медведев прошёл все ступени карьеры — от начальника штаба армии до начальника штаба группировки. Он также добавил, что назначение командира с другого направления потребовало бы месяца на адаптацию, что негативно сказалось бы на результатах операций.
«Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», — указал эксперт в беседе с газетой «Взгляд».
На предыдущей должности Медведев руководил разработкой операций под Часовым Яром и Курахово. Его опыт позволяет эффективно выполнять поставленные боевые задачи на южном направлении.
А ранее Life.ru показал первые кадры боёв за Купянск в Харьковской области. Также известно об освобождении более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска).
