21 ноября, 14:30

Военный эксперт назвал логичным назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Кремля

Назначение генерал-лейтенанта Сергея Медведева командующим Южной группировкой войск является закономерным решением. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, Сергей Медведев прошёл все ступени карьеры — от начальника штаба армии до начальника штаба группировки. Он также добавил, что назначение командира с другого направления потребовало бы месяца на адаптацию, что негативно сказалось бы на результатах операций.

«Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий»,указал эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

На предыдущей должности Медведев руководил разработкой операций под Часовым Яром и Курахово. Его опыт позволяет эффективно выполнять поставленные боевые задачи на южном направлении.

Группировка войск «Южная» контролирует более 4 тысяч зданий в Константиновке
А ранее Life.ru показал первые кадры боёв за Купянск в Харьковской области. Также известно об освобождении более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска).

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

