В одном из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе произошёл взрыв. Как сообщает издание «Страна.ua» в результате один человек погиб, ещё один получил ранения.

По предварительным данным, взрывчатка в ТЦК сработала в рюкзаке одного из «бусифицированных» с улицы. Подробности происшествия уточняются.

Ранее мобилизованный фермер из Украины застрелил трёх бойцов нацбата ВСУ. Причиной стали систематические издевательства и физическое насилие, которым он подвергался со стороны сослуживцев из-за того, что говорил по-русски.