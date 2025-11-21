Россия и США
21 ноября, 14:19

В здании ТЦК в Одессе прогремел взрыв, один человек погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В одном из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе произошёл взрыв. Как сообщает издание «Страна.ua» в результате один человек погиб, ещё один получил ранения.

По предварительным данным, взрывчатка в ТЦК сработала в рюкзаке одного из «бусифицированных» с улицы. Подробности происшествия уточняются.

Ранее мобилизованный фермер из Украины застрелил трёх бойцов нацбата ВСУ. Причиной стали систематические издевательства и физическое насилие, которым он подвергался со стороны сослуживцев из-за того, что говорил по-русски.

