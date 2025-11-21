Украина оказалась на грани военного поражения из-за сочетания факторов: эскалации российского наступления и неспособности ключевых западных партнёров выработать единую стратегию дальнейшей поддержки. По мнению аналитиков *Washington Post*, в ВСУ фиксируется острая нехватка как вооружения, так и человеческих ресурсов.

Особую тревогу вызывает ситуация вокруг Красноармейска, критически важного логистического центра. Источники Kyiv Independent сообщают, что российские подразделения почти сомкнули кольцо вокруг города, оставив снабжению лишь минимальный, уязвимый коридор. В связи с этим Владимир Зеленский ранее отмечал, что, по его оценке, российская армия превосходит украинские силы по численности в восемь раз.

Боеспособность ВСУ критически снижена. Как информирует LeMonde, многие военнослужащие вынуждены находиться на передовой до 200 суток без возможности ротации, что ведёт к полному истощению. Ситуацию усугубляет задержка поставок крупного объёма военной помощи со стороны Соединённых Штатов.