Украине предрекли военное поражение из-за разногласий союзников
Обложка © GigaChat
Украина оказалась на грани военного поражения из-за сочетания факторов: эскалации российского наступления и неспособности ключевых западных партнёров выработать единую стратегию дальнейшей поддержки. По мнению аналитиков *Washington Post*, в ВСУ фиксируется острая нехватка как вооружения, так и человеческих ресурсов.
Особую тревогу вызывает ситуация вокруг Красноармейска, критически важного логистического центра. Источники Kyiv Independent сообщают, что российские подразделения почти сомкнули кольцо вокруг города, оставив снабжению лишь минимальный, уязвимый коридор. В связи с этим Владимир Зеленский ранее отмечал, что, по его оценке, российская армия превосходит украинские силы по численности в восемь раз.
Боеспособность ВСУ критически снижена. Как информирует LeMonde, многие военнослужащие вынуждены находиться на передовой до 200 суток без возможности ротации, что ведёт к полному истощению. Ситуацию усугубляет задержка поставок крупного объёма военной помощи со стороны Соединённых Штатов.
Российские силы в свою очередь достигают успехов на фронте. Напомним, накануне президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска). Кроме того, бои ведутся уже внутри Константиновки (ДНР).
