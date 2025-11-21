Мирный план Трампа вызвал ярость в офисе Зеленского, узнали СМИ

Проект мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине вызвал резкую скрытую реакцию в Киеве. Как пишет Kyiv Post, официально в офисе Владимира Зеленского сообщили лишь о получении документа и его изучении, однако неформально эмоции были совсем другими.

«В Киеве публичная реакция была спокойной, но в частном порядке она была яростной», — указано в публикации.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.