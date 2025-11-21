«Меры себя оправдывают»: Глава Минцифры сообщил о сокращении жалоб на охлаждение сим-карт

Минцифры России практически не получает жалоб на период охлаждения сим-карт, констатировал глава ведомства Максут Шадаев. По словам министра, начальные технические проблемы, возникшие при внедрении механизма, были успешно устранены, и сейчас число обращений по этому поводу почти отсутствует.

Шадеев сообщил о сокращении жалоб на охлаждение сим-карт. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Глава ведомства отметил, что данная инициатива уже приносит положительные результаты, а создание механизма для противодействия беспилотникам стало следствием экспериментов противника и продуманных ответных мер со стороны России.

«Наши люди понимают, что это делается в целях безопасности и в общем меры технические себя оправдывают», — сказал Шадаев журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Напомним, в России в целях безопасности ввели временное ограничение на использование мобильного интернета и СМС, так называемый 24-часовой «период охлаждения». Это происходит, если сим-карта не использовалась в течение 72 часов или после возвращения абонента из международного роуминга. Для возобновления услуг необходимо пройти процедуру подтверждения личности либо через авторизацию по предоставленной ссылке, либо путем обращения в колл-центр.