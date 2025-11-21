Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 14:39

«Меры себя оправдывают»: Глава Минцифры сообщил о сокращении жалоб на охлаждение сим-карт

Глава Минцифры сообщил о сокращении жалоб на охлаждение сим-карт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suphaksorn Thongwongboot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suphaksorn Thongwongboot

Минцифры России практически не получает жалоб на период охлаждения сим-карт, констатировал глава ведомства Максут Шадаев. По словам министра, начальные технические проблемы, возникшие при внедрении механизма, были успешно устранены, и сейчас число обращений по этому поводу почти отсутствует.

Шадеев сообщил о сокращении жалоб на охлаждение сим-карт. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Глава ведомства отметил, что данная инициатива уже приносит положительные результаты, а создание механизма для противодействия беспилотникам стало следствием экспериментов противника и продуманных ответных мер со стороны России.

«Наши люди понимают, что это делается в целях безопасности и в общем меры технические себя оправдывают», — сказал Шадаев журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Песков заявил, что период охлаждения сим-карт необходим для безопасности
Песков заявил, что период охлаждения сим-карт необходим для безопасности

Напомним, в России в целях безопасности ввели временное ограничение на использование мобильного интернета и СМС, так называемый 24-часовой «период охлаждения». Это происходит, если сим-карта не использовалась в течение 72 часов или после возвращения абонента из международного роуминга. Для возобновления услуг необходимо пройти процедуру подтверждения личности либо через авторизацию по предоставленной ссылке, либо путем обращения в колл-центр.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar