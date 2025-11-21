Россия и США
21 ноября, 15:27

МИД Сербии отреагировал на якобы участие Вучича в «человеческих сафари»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министерство иностранных дел Сербии опровергло информацию о предполагаемом участии президента Александра Вучича в так называемых человеческих сафари в период осады Сараево. Глава внешнеполитического ведомства Марко Джурич опубликовал это заявление в соцсети X.

«Эта [информационная] кампания не посвящена поиску истины или справедливости. Это преднамеренная попытка использовать ужасы 1990-х годов в качестве оружия, чтобы нанести ущерб руководству Сербии, подорвать её международный авторитет и дестабилизировать региональные отношения», — отметил глава МИД.

По словам Джурича, выдвинутые обвинения основаны исключительно на «голословных инсинуациях», поскольку ни суды, ни трибуналы, ни следственные органы не смогли найти каких-либо подтверждающих доказательств.
В 1990-х годах, в период осады Сараево, появились сообщения о том, что состоятельные иностранцы с Запада могли платить более 90 000 долларов за участие в так называемых человеческих сафари. Инициатором расследования стали заявления итальянского писателя, который представил доказательства того, что «снайпер-туристы» якобы платили боснийским сербам за возможность вести огонь по мирным жителям.
«Не друг и не брат, а так»: Вучич забыл добро от России, даёт оружие Украине и юлит перед США
Ранее Life.ru писал, что Александр Вучич предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Президент Сербии отметил, что напряжённость в регионе растёт, и перспектива крупного конфликта становится всё более реальной. По его оценке, все стороны уже активно готовятся к возможным событиям и укрепляют свои вооружённые силы.

