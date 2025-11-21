Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 16:26

Российские учёные нашли редкий минерал в глубинах Земли

Российские учёные впервые нашли редкий минерал брэдлиит в алмазе из глубин Земли. Обложка © Пресс-служба Минобрнауки России

Российские учёные впервые нашли редкий минерал брэдлиит в алмазе из глубин Земли. Обложка © Пресс-служба Минобрнауки России

Российские учёные обнаружили крайне редкий минерал брэдлиит внутри алмаза глубинного происхождения. Об удивительном открытии сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН выявили фосфорсодержащий карбонат в виде включения в алмазе, который сформировался в земной мантии на глубине в сотни километров. Как пояснил главный научный сотрудник лаборатории геохимии углерода Феликс Каминский, проведённые исследования доказали устойчивость брэдлиита в широком диапазоне давлений и температур, где он может кристаллизоваться из первичного глубинного расплава.

Это открытие подтвердило существование в глубинных недрах Земли фосфорсодержащих карбонатных флюидов, играющих ключевую роль в преобразовании пород и формировании алмазов. Для изучения кристаллической структуры минерала исследователи применили современные методы электронной микроскопии, дифракции и трёхмерного пространственного моделирования. Результаты работы позволяют по-новому оценить процессы минералообразования на больших глубинах с участием лёгких и редких элементов.

Учёные допустили возможность существования жизни в океане спутника Сатурна Энцелада
Учёные допустили возможность существования жизни в океане спутника Сатурна Энцелада

Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили первые фрагменты метеорита, который наблюдался в виде зелёного болида над центральными регионами России. Учёные института провели предварительный анализ найденных образцов и установили, что небесное тело относится к обыкновенным хондритам группы LL6. Эти каменные метеориты представляют особый интерес для науки, поскольку сохраняют состав первичного вещества Солнечной системы.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • Новости науки
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar