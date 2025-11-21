Российские учёные нашли редкий минерал в глубинах Земли

Российские учёные обнаружили крайне редкий минерал брэдлиит внутри алмаза глубинного происхождения. Об удивительном открытии сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН выявили фосфорсодержащий карбонат в виде включения в алмазе, который сформировался в земной мантии на глубине в сотни километров. Как пояснил главный научный сотрудник лаборатории геохимии углерода Феликс Каминский, проведённые исследования доказали устойчивость брэдлиита в широком диапазоне давлений и температур, где он может кристаллизоваться из первичного глубинного расплава.

Это открытие подтвердило существование в глубинных недрах Земли фосфорсодержащих карбонатных флюидов, играющих ключевую роль в преобразовании пород и формировании алмазов. Для изучения кристаллической структуры минерала исследователи применили современные методы электронной микроскопии, дифракции и трёхмерного пространственного моделирования. Результаты работы позволяют по-новому оценить процессы минералообразования на больших глубинах с участием лёгких и редких элементов.

Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили первые фрагменты метеорита, который наблюдался в виде зелёного болида над центральными регионами России. Учёные института провели предварительный анализ найденных образцов и установили, что небесное тело относится к обыкновенным хондритам группы LL6. Эти каменные метеориты представляют особый интерес для науки, поскольку сохраняют состав первичного вещества Солнечной системы.