21 ноября, 15:55

Логово богородского маньяка сняли на видео

Обложка © SHOT

Появилось видео с домом богородского маньяка в подмосковном СНТ «Звезда». Кадры опубликовал SHOT.

Именно здесь преступник держал своих жертв. Возле дома стоят машины — мужчина работал с автомобилями, чинил и перепродавал их. Это видно и по покрышкам, которые валяются по всему участку.

Дело богородского маньяка касается задержанного в Подмосковье Дмитрия Артамошина. Он обвиняется в серии преступлений против женщин, откликнувшихся на его объявления о поиске няни для сына. Артамошин заманивал жертв в дом в СНТ «Звезда», где лишал их свободы и подвергал насилию. По версии следствия, две женщины убиты, одна смогла сбежать. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, изнасиловании и похищении человека. Известно, что богородский маньяк был одержим числом 27 и продавал в интернете нижнее бельё.

