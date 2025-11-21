Богородский маньяк торговал женским бельём и терроризировал соседей

Богородский маньяк торговал женским бельём в интернете и терроризировал соседей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Участок, где проживал богородский маньяк. Видео © Telegram / SHOT

По словам жителей подмосковного СНТ «Звезда«, у мужчины были частые перепады настроения, пошлый юмор и лишь один друг — бывший заключённый. Во время следственных действий Артамошин кричал соседям, чтобы те помогли ему найти адвоката.

Кроме того, по словам соседей, неадекватно вёл себя и 9-летний сын задержанного: дрался со сверстниками, за что его даже исключали из школы. Жена маньяка сначала помогала ему в бизнесе — вместе они возили б/у машины на продажу, а также продавали нижнее женское белье в интернете. Однако позднее с подачи мужа её поместили в психушку.

На территории участка богородского маньяка царил беспорядок: мусор и шины. При этом объявления о пропавших девушках, ставших жертвами Артамошина, до сих пор висят на столбах.

Напомним, ранее в Подмосковье был задержан 46-летний мужчина, которого подозревают в серии похищений нянь и их последующем удержании в своём доме на территории Богородского городского округа. Следствие устанавливает причастность задержанного как минимум к двум эпизодам, однако сам он отрицает обвинения в убийствах. Особую тяжесть ситуации придаёт то, что во время преступлений в помещении находился несовершеннолетний сын маньяка, которого отей заставлял смотреть на свои зверства. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, у ребёнка зафиксированы выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства, требующие длительной реабилитации.