Экс-победительница «Мисс Москва»: Современная хирургия состарила конкурсы красоты

Современные конкурсы красоты демонстрируют тенденцию к смягчению возрастных ограничений для участниц. Как отметила в беседе с «Постньюс» победительница конкурса «Мисс Москва» 2012 года Елена Чубай, женщины в возрасте 30 и 50 лет могут успешно конкурировать с более молодыми претендентками.

«Почему бы не участвовать, если составляете конкуренцию молодым. Я думаю, что вполне возможно участие женщин в возрасте 30 и 50 лет», — добавила она.

По словам Чубай, развитие косметологии и пластической хирургии позволяет стирать традиционные возрастные рамки в индустрии красоты. Она подчеркнула, что многие женщины старше 18 лет сохраняют прекрасный внешний вид и имеют полное право демонстрировать это на конкурсных площадках. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в текущем сезоне «Мисс Вселенная», где каждая четвёртая участница превысила возраст 28 лет, а две претендентки достигли 42-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Мисс Вселенная — 2025» победила мексиканка Фернандес, которую организатор назвал «тупицей». Второе место досталось представительнице Таиланда Вине Павине Сингх, а третье — венесуэлке Стефани Адриане Абасали Нассер.