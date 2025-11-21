В Австралии на берег вынесло предвещающую катастрофы «рыбу Судного дня»

На пляже в Тасмании мужчина обнаружил невероятную находку — трёхметрового сельдяного короля, более известного, как «рыба Судного дня». Об этом сообщает The Guardian.

Томи Чисман гулял с собаками, когда заметил у кромки воды серебристую «змею», над которой кружили чайки. Подойдя ближе, он разглядел огромную рыбу, которая, по его словам, красиво переливалась на солнце, а её плавники были похожи на веера.

Специалист из Университета Маккуори предоставил официальное подтверждение: обнаруженная особь принадлежит к виду сельдяных королей – крайне редких глубоководных рыб. Ареал их обитания расположен на отметках ниже 900 метров, в связи с чем встречи с этим существом у поверхности носят единичный характер. Из-за этого в Японии их столетиями считали плохим предзнаменованием, «вестниками» грядущих землетрясений и цунами.

К слову, Чисман, который нашёл «рыбу Судного дня» не испугался таким заявлениям. Он заявил, что день, когда он обнаружил сельдяного короля, прошёл замечательно.

Этот случай является далеко не первым. Ранее в Австралии произошла аналогичная ситуация. На берегу Тасмании был обнаружен редкий сельдяной король.