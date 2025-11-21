Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 16:35

В Австралии на берег вынесло предвещающую катастрофы «рыбу Судного дня»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

На пляже в Тасмании мужчина обнаружил невероятную находку — трёхметрового сельдяного короля, более известного, как «рыба Судного дня». Об этом сообщает The Guardian.

Томи Чисман гулял с собаками, когда заметил у кромки воды серебристую «змею», над которой кружили чайки. Подойдя ближе, он разглядел огромную рыбу, которая, по его словам, красиво переливалась на солнце, а её плавники были похожи на веера.

Специалист из Университета Маккуори предоставил официальное подтверждение: обнаруженная особь принадлежит к виду сельдяных королей – крайне редких глубоководных рыб. Ареал их обитания расположен на отметках ниже 900 метров, в связи с чем встречи с этим существом у поверхности носят единичный характер. Из-за этого в Японии их столетиями считали плохим предзнаменованием, «вестниками» грядущих землетрясений и цунами.

К слову, Чисман, который нашёл «рыбу Судного дня» не испугался таким заявлениям. Он заявил, что день, когда он обнаружил сельдяного короля, прошёл замечательно.

Приметы из глубин: какие животные и рыбы считаются вестниками апокалипсиса
Приметы из глубин: какие животные и рыбы считаются вестниками апокалипсиса

Этот случай является далеко не первым. Ранее в Австралии произошла аналогичная ситуация. На берегу Тасмании был обнаружен редкий сельдяной король.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Австралия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar