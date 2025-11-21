«Ушла тихо и легко»: Эммануил Виторган сообщил о горе в семье

Семья актёра Эммануила Виторгана понесла тяжёлую утрату — скончалась Римма Млодик, мать супруги артиста. Об этом 85-летний артист сообщил в своём личном блоге.

Актёр написал, что его тёща ушла из жизни тихо и мирно во сне, никого не тревожа. Прощание с Риммой Давидовной состоится в воскресенье, 23 ноября, на Новом Востряковском иудейском кладбище в Москве. После церемонии погребения, которая начнётся в 13:00, близкие и друзья соберутся в культурном центре Виторгана на Остоженке.

Тёща Виторгана. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ emmanuil_vitorgan

«Ушла наша дорогая Риммочка, наша мамочка, наша бабушка, моя любимая тёща... Тихо, легко, во сне, никого не тревожа...» — отметил Виторган.

