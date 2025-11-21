Погода в Крыму побьёт вековой рекорд в предстоящие выходные

В субботу, 22 ноября, на полуострове Крым ожидается абсолютный температурный рекорд за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в эфире радио Sputnik в Крыму».

«Финал недели будет великолепным, превосходным, очень погожим и солнечным. И самое главное – невероятно тёплым», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что в этот день сложатся идеальные погодные условия без осадков, облачности и порывов ветра. По его расчётам, воздух прогреется до по-настоящему летних значений +19-24 градусов, что на 5-7 градусов превышает обычную температуру для третьей декады ноября. Таким образом, будет превзойдён предыдущий рекордный показатель, зафиксированный 22 ноября 1923 года.

Ранее сообщалось, что в Сочи установилась аномально тёплая для конца осени погода, температура достигает почти +30°C. Местные жители и туристы наблюдают уникальное явление, которое называют «летом в ноябре». Некоторые отдыхающие продолжают купаться в море, несмотря на то, что вода прогревается лишь до +15°C.