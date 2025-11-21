Полсотни российских туристов с детьми застряли в ОАЭ из-за отмены рейсов

В Объединённых Арабских Эмиратах застряли 50 российских туристов, включая 12 детей. Как сообщает SHOT, это произошло после отмены трёх рейсов авиакомпании Air Arabia.

50 россиян с детьми застряли в ОАЭ. Видео © Telegram / SHOT

Пассажиры должны были вылететь из Дубая в Москву ещё накануне, однако их первоначальный рейс был отменён. Туроператор «Пегас туристик» организовал трансфер в аэропорт Шарджи для вылета альтернативным рейсом, но и он не состоялся. После ночёвки в отеле Sea Point туристов переместили в отель Al Hayat в Шардже, где они ожидают решения транспортной проблемы.

Ситуация осложняется противоречивой информацией: по официальным данным, рейс из Абу-Даби должен вылететь по расписанию, однако сами туристы утверждают, что их не зарегистрировали на этот борт. В настоящее время семьи с детьми остаются в неопределённости относительно точной даты возвращения на Родину.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущий Иван Ургант и шоумен Александр Гудков, совершил экстренную посадку в мюнхенском аэропорту из-за технической неисправности.