Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 17:09

Полсотни российских туристов с детьми застряли в ОАЭ из-за отмены рейсов

В Объединённых Арабских Эмиратах застряли 50 российских туристов, включая 12 детей. Как сообщает SHOT, это произошло после отмены трёх рейсов авиакомпании Air Arabia.

50 россиян с детьми застряли в ОАЭ. Видео © Telegram / SHOT

Пассажиры должны были вылететь из Дубая в Москву ещё накануне, однако их первоначальный рейс был отменён. Туроператор «Пегас туристик» организовал трансфер в аэропорт Шарджи для вылета альтернативным рейсом, но и он не состоялся. После ночёвки в отеле Sea Point туристов переместили в отель Al Hayat в Шардже, где они ожидают решения транспортной проблемы.

Ситуация осложняется противоречивой информацией: по официальным данным, рейс из Абу-Даби должен вылететь по расписанию, однако сами туристы утверждают, что их не зарегистрировали на этот борт. В настоящее время семьи с детьми остаются в неопределённости относительно точной даты возвращения на Родину.

В аэропортах Саратова и Тамбова введён план «Ковёр»
В аэропортах Саратова и Тамбова введён план «Ковёр»

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущий Иван Ургант и шоумен Александр Гудков, совершил экстренную посадку в мюнхенском аэропорту из-за технической неисправности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ОАЭ
  • Авиаперелеты
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar