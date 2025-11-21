Самолёт с Ургантом и Гудковым совершил аварийную посадку в Мюнхене

Самолёт Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущий Иван Ургант и шоумен Александр Гудков, совершил аварийную посадку в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Лайнер выполнял рейс из Лондона в Белград и был вынужден изменить маршрут спустя два часа после вылета из аэропорта Хитроу. Предварительной причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика дыма в кабине пилотов.

В аэропорту Мюнхена самолёт встречали пожарные расчёты и службы безопасности. После проверки борт продолжил полёт и спустя чуть более часа благополучно прибыл в Белград.

В настоящее время Иван Ургант гастролирует по Европе со своей командой, в которую входит Александр Гудков. Вечером они запланировали выступление в столице Сербии.