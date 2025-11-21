Россия и США
Сейм Польши принял резолюцию о переносе российского посольства в Варшаве

Польский сейм подавляющим большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству о переносе российского посольства в Варшаве. Трансляция парламентского заседания велась на официальном сайте законодательного органа.

За документ, инициированный оппозиционной партией «Право и справедливость», проголосовали 439 депутатов при одном воздержавшемся. В резолюции содержится требование о принятии мер по перемещению дипломатической миссии России с соблюдением норм международного права. Председатель партии Ярослав Качиньский, выступая автором инициативы, ранее пояснял, что нынешнее расположение посольства на улице Бельведерской вызывает обеспокоенность из-за близости к ключевым правительственным объектам.

Ранее польский посол Кшиштоф Краевский заявил об инциденте с агрессивно настроенными активистами в центре Санкт-Петербурга. Он утверждает, что регулярно сталкивается с «враждебным отношением» во время своих поездок по регионам России. Дипломат отметил, что активисты якобы используют каждую его командировку за пределы Москвы для демонстрации антипольских настроений.

